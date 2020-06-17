ДТП в Луганске: Легковой автомобиль оказался под грузовиком

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло 2 ДТП.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», 13 июня на одной из улиц Луганска мужчина 1986 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Волга-2410» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору газопровода среднего давления.

«По данному факту проводится проверка. В результате аварии жертв и пострадавших нет», – уверяют в «ЛНР».

Как утверждают в пресс-центре «МЧС ЛНР», еще одно ДТП произошло 16 июня: сотрудники «МЧС» в Луганске деблокировали легковой автомобиль, который в результате ДТП оказался под грузовиком.

В «МЧС» позвонили очевидцы, которые сообщили, что в квартале Луганский столкнулись автомобили «ЗИЛ» и Toyota.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС увидели, что легковой автомобиль марки Toyota в результате столкновения оказался частично под грузовым автомобилем "ЗИЛ". Спасателями было принято решение с помощью домкрата приподнять грузовую машину и тросом оттянуть назад легковой автомобиль. Владелец Toyota смог самостоятельно выбраться из застрявшей машины», – сообщают в «ЛНР».