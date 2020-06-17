Отчаяние, боль – не выразить словами: «ДНР» не пропускает людей на похороны близких

В «ДНР» не пропускают людей, которые хотят попасть на похороны родителей. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

В одном из пабликов Лилия спрашивает совета, как попасть в «ДНР» на похороны отца. «Надо на похороны отца, в ДНР не пропускают. Как попасть? Может, есть способы, подскажите. Отчаяние, боль – не выразить словами... С родным человеком не смогу простится», – пишет женщина.

Под постом – бурное обсуждение. Многие делятся своими историями, схожими с ситуацией Лилии:

Алла «Знакомый умер в ДНР, и сына из Днепропетровска не пустили к отцу на похороны. Недели 2 назад это было»;

Евгения: «У нас родственника дней 10 назад не выпустили из Донецка на похороны матери, все возможные документы и справки были на руках»;

Нинель: «Гробы привозили на б/п – никто не выпускал»;

Анна: «У меня папа умер 28 мая, брата тоже не пустили. Все уроды тут, и ДНР особенно!».

«Издевательство над нами… Какие же все-таки твари они, как не пустить… У человека горе, отец умер, а к нему и на похороны могут не пустить... Пусть все, кто принимает такие порядки, сам окажется в такой ситуации (Господи, прости мою душу грешную!) и пусть этих "деятелей" не пустят так же на похороны матери или отца... Как же больно даже думать об этом... Это страшно, конечно, но не пропускают даже по такому горю, уже столько писали», – возмущаются люди.

Автору поста местная жительница Галина советует обратиться в «оперативный штаб по коронавирусу» в «ДНР» с копией свидетельства о смерти отца, чтобы пропустили через КПП. Однако иные участники обсуждения пишут о том, что все равно могут не пропустить.

Также люди предлагают выход из ситуации: выехать из Украины в Россию, и уже оттуда заехать в «ДНР».

«Ничего они там (в штабе) положительного не ответят и не помогут. 2 дня назад была такая же ситуация у нас. Послали далеко: пишите письма лично Пушилину, может, он ответит. Какие письма, если через день похороны? Слов не было никаких на их категорические ответы… Мы сейчас говорим о конкретных гуманитарных случаях. Дочь умершего созванивалась с украинской стороной по вопросу проезда на похороны отца – там дали положительный ответ. А мы в ДНР получили категорический отказ. И на наши просьбы и возмущения бросили совет ехать через РФ сюда», – пишет Лора.

Иные пользователи соцсетей тоже обсуждают заезд из РФ:

Роман: «С 10 июня с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ "Марьинка" и КПВВ "Станица Луганская". Со стороны Донецка и Луганска закрыты. Так что да. Только с одной стороны открыты. А с другой – на всех нас...ть»;

Александр: «На крайний случай – через Россию»;

Оксана: «А когда люди из Киева заезжают через РФ, они не могут вызвать вспышку? Я уж не говорю о том, что в России тоже эпидобстановка неблагополучная, но оттуда пропускают. Что-то пазлы не складываются»;

Леся: «У меня у самой племянница сидит там, домой не может вернуться»;

Людмил: «Все советы нереальны, потому что все, кто пересечет (если пересечет) границу, будут сидеть 14 дней на обсервации, самоизоляции (как не назови) со всеми вытекающими проблемами. И возврат под вопросом».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»).

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».