Сразу два антирекорда: В Украине за сутки COVID-19 заболели 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай

В Украине зафиксированы сразу два антирекорда – по количеству заболевших COVID-19 за сутки и по количеству умерших от заболевания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава проинформировал, что за сутки COVID-19 заболели 758 человек. Зафиксирован 31 летальный случай.

«За минувшие сутки заболели 758 человек. Из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 человек. Зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 415 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 33234 человека. Из них 2445 детей и 5650 медработников. При этом в целом выздоровели 14943 человека. Летальных случаев – 943», – сказал Степанов.

Министр также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания подтверждено во Львовской (155), Закарпатской (82), а также Черновицкой (69) областях.

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 338 случаев COVID-19, в Луганской – 66.