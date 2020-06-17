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Сводка из зоны ООС за 16 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

17.06.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный получил боевые травмы. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи Новозвановки – из артиллерийских систем калибром 122 мм. Свою артиллерию противник разместил на западной окраине Алмазной, неподалеку от домов местных жителей;
  • у Крымского – из минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты;
  • у Новоалександровки из минометов калибром 82 мм;
  • рядом с Орехово – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

  • у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;
  • вблизи Пищевика – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник 2 раза нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По Объединенным силам у Луганского противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева в минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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