Сводка из зоны ООС за 16 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный получил боевые травмы. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Новозвановки – из артиллерийских систем калибром 122 мм. Свою артиллерию противник разместил на западной окраине Алмазной, неподалеку от домов местных жителей;

у Крымского – из минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты;

у Новоалександровки из минометов калибром 82 мм;

рядом с Орехово – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;

вблизи Пищевика – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник 2 раза нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По Объединенным силам у Луганского противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева в минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.