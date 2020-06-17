Глава ВОЗ заявил о «научном прорыве» в лечении COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании, назвав их «научным прорывом». Об этом пишет УНН со ссылкой на данные ВОЗ.

По его словам, это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

«Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Университет Оксфорда, а также много больниц и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот важный научный прорыв», – сказал Гебрейесус.

Сообщается, что исследование показало, что прием дексаметазона способствовал уменьшению смертности примерно на треть людей на ИВЛ, а также на одну пятую среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке. Однако действие дексаметазона у пациентов с более легкой формой заболевания не было таким эффективным.