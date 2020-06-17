На Луганщине рассказали о новых случаях COVID-19 и от кого в области распространялся коронавирус (Карта)

За последние сутки в Луганской области выявлены 6 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 17 июня в Луганской области подтверждены 66 случаев инфицирования COVID-19 (+6 за минувшие сутки). Заболела семья из г. Рубежное, в том числе двое детей – 3-х и 10-ти лет. Источником инфицирования послужил глава семьи (бессимптомное течение болезни), который вернулся из РФ и находился в самоизоляции. Один человек из заболевшей семьи госпитализирован, другие на сегодня лечатся амбулаторно. Всего в области продолжают лечение 17 человек, из них 3 человека в стационарах», – сообщили в центре.

Там также объяснили ситуацию с функционированием пунктов пропуска через государственную границу Украины в течение карантина. «Полного прекращения их функционирования не было, действовали только определенные ограничения. Весь период функционирует пункт пропуска "Меловое" в Луганской области, также наши земляки для возвращения домой часто используют пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. При пересечении государственной границы все лица учитываются и предоставляют согласие на прохождение 14-дневной самоизоляции. Данные таких лиц, для дальнейшего наблюдения и контроля самоизоляции, передаются в правоохранительные органы и в филиалы областных лабораторных центров МЗ Украины по месту пребывания лица», – рассказали в центре.

Там добавили, что на Луганщине всем, кто находится в самоизоляции, проводится ПЦР-тестирование на COVID-19. По каждому случаю инфицирования устанавливается круг контактных лиц, которым также выполняются ПЦР-тесты.

«В области 1 случай заболевания был завезен из Польши (контактного распространения не было), 1 – из Киева (контактного распространения не было), 17 случаев инфицирования обнаружено у лиц, въехавших через границу с РФ (значительное контактное распространение). Есть еще часть случаев с неустановленным источником инфекции, когда люди или сознательно скрывают контакты и поездки, или действительно не могут отследить, где они могли заразиться. По каждому случаю инфицирования специалистами областных лабораторных центров МОЗ Украины проводится тщательное эпидемиологическое расследование, чтобы локализовать инфекцию и предотвратить ее дальнейшее распространение», – отметили на Луганщине.

Всего в области на сегодня 66 подтвержденных случаев, 49 человек выздоровели, летальных случаев – 0.