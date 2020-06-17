RU
Все новости

Лидеры ЕС обсудят реализацию «Минска»: Подробности

17.06.20 10:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Лидеры стран-членов ЕС 19 июня обсудят состояние дел по выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС накануне видеоконференции лидеров блока, которая пройдет 19 июня, сообщает «Европейская правда».

«В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по имплементации Минских соглашений», – сказано в письме.

Центральной темой видеовстречи станет семилетний бюджет ЕС, Многолетняя финансовая рамка, и план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса.

Видеоконференция начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли.

Затем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделает краткую презентацию результатов председательства Хорватии в Совете ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель отчитаются о видеоконфренции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк