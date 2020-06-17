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В «ДНР» 45 человек умерли от COVID-19

17.06.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 2 смерти от COVID-19. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 16 июня, выявлены 35 случаев заболевания COVID-19. Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 53 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 17 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 889:

  • на лечении – 603 пациента,
  • выписан – 241 человек,
  • летальных случаев – 45.

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