В «ДНР» 45 человек умерли от COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 2 смерти от COVID-19. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 16 июня, выявлены 35 случаев заболевания COVID-19. Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 53 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 17 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 889: