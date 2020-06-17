В ВСУ зафиксировали 5 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 5 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (Ровенский военный госпиталь – 1 военнослужащий и Чугуевская центральная районная больница – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 3 человека (Киевская и Ровенская области – по 1 военнослужащему, Днепропетровская область – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 142 человека. Всего за время пандемии выздоровели 215 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 531 человек. У 69 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.