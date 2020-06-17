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На Донбассе за сутки пиротехники ГСЧС изъяли 46 единиц взрывоопасных предметов

17.06.20 11:33
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

На Донбассе за минувшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 46 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 17 июня, сообщают пресс-службы Главных управлений ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях.

Так, на Донетчине в пгт Ольгинка (Волновахский р-н) продолжаются работы по изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов. За прошедшие сутки личный состав части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъял 17 единиц взрывоопасных предметов.

«Все боеприпасы были изъяты для дальнейшего обезвреживания установленным способом», – отметили в ГСЧС.

Пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 2,41 га местности, где обнаружены, изъяты и впоследствии уничтожены 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 13 артиллерийских снарядов, 13 минометных мин, 2 гранаты и 1 единицу иных взрывоопасных предметов. Работы проводились в Попаснянском, Новопсковском районах и в г. Лисичанск.

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