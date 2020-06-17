НВФ «ДНР» пропуск не осуществляют: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на линии разграничения

КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» сегодня, 17 июня, начали работу согласно графика. КПВВ «Марьинка» осуществляет пропускные операции с 11:00 до 14:00, КПВВ «Станица Луганская» – с 7:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Станица Луганская" 81 человек проследовал на временно оккупированную территорию Украины. Отметим, оккупационные администрации для пропуска через линию разграничения используют списки. Двух лиц, по причине отсутствия в этих списках, российские наемники не пропустили на временно оккупированную территорию. Еще 76 были оформлены на вход на контролируемую территорию Украины», – сообщили в Госпогранслужбе.

Сегодня, 17 июня, по состоянию на 11:00, через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 68 человек.

«В настоящее время перед КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек. Режим работы КПВВ – 11:00 – 14:00. Оккупанты пропуск не осуществляют. Вчера лицо, которое пыталось пересечь линию разграничения, вернулось из-за отказа боевиков ОРДО. Перед блокпостом боевиков оставались 2 человека в автомобиле, которые ожидают пропуска на временно оккупированную территорию с 11 июня», – проинформировали в ГПСУ.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР»не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».