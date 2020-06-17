США передают Украине вооружение на более чем 60 млн долларов

Управление оборонного сотрудничества посольства США во вторник, 16 июня, получило оборудование на более чем 60 млн долл. для передачи украинским партнерам, в том числе противотанковые комплексы Javelin. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает посольство США в Украине в своем Facebook.

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долл. для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии».