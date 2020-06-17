Украина готова принимать людей для получения пенсии: Что рассказали в ТКГ

Вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц с ОРДЛО зависит от доступа на оккупированные территории представителей Международного комитета Красного Креста, а к открытию КПВВ на линии разграничения по гуманитарным соображениям Украина готова. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представитель Украины в рабочей группе Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Галина Третьякова, передает «Интерфакс-Украина».

«Я и господин Кузнецов (представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ – ред.), который возглавляет объединенный центр по обмену удерживаемыми лицами, встречались с родственниками удерживаемых лиц. В первую очередь, мы просили поддержки у родственников, чтобы они помогли нам давить на ту сторону, чтобы МККК наконец-то проверил места удерживания. Потому что у нас есть информация о том, где содержат наших граждан, но нам дают информацию, что они находятся "в розыске"», – рассказала Галина Третьякова.

Она напомнила, что допуск МККК в ОРДЛО был предусмотрен после Парижского саммита в Нормандском формате, но до сих пор МККК не допущен в места удерживания. «Сегодня это один из основных камней преткновения в процессе взаимного освобождения. У нас есть определенное количество людей, которых там удерживают, но та сторона нам их не подтверждает», – сообщила представитель Украины в ТКГ.

Депутат напомнила, что Украина уже открыла сообщение с ОРЛО после смягчения карантина, но пока не открыла с ОРДО. «Могу сказать, что ОРДО выдвинуло особые условия для открытия КПВВ. В частности, они требовали обмен списками. Мы это не очень пониманием, ведь уже 7-й год есть опыт пересечения КПВВ. Потому что люди, которые записываются даже в электронную очередь, могут не прийти, у них меняются планы. Более того, обмен персональными данными мне не кажется целесообразным», – отметила она.

Представитель Украины в подгруппе ТКГ подчеркнула, что Украина готова принимать людей по гуманитарным соображениям, готова и с точки зрения банковских учреждений, чтобы люди могли получить пенсию, и об этом проинформировали «ту сторону».

Она напомнила, что гуманитарная группа также занимается вопросами открытия дополнительных КПВВ в Золотом и Счастье. «У нас есть информация об обширном минировании в Золотом с той стороны. Мы все это попросили проверить, и предоставили информацию, что мы готовы полностью к тому, что снимаем тот заслон, который был в связи с коронавирусом, и готовы принимать граждан на нашу сторону, и соответственно пропускать на ту сторону. В первую очередь, по гуманитарным основаниям», – отметила Третьякова.

В частности, речь идет о детях, которые едут на подконтрольную территорию для сдачи ВНО, и отработаны соответствующие правила, как их принимают.

По ее словам, в период эпидемии коронавируса гуманитарная группа ТКГ также занималась вопросами пропуска для перемещения тел умерших к их родственникам через линию разграничения.

Также гуманитарная группа занимается поиском мест захоронения людей, которые пропали без вести в ОРДЛО.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»).

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».