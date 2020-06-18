Экземпляры из Москвы и Киева: В Донецком ботаническом саду показали коллекцию пионов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в Донецком ботаническом саду расцвели пионы. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

У этого растения – долгий век. Люди выращивают его уже не одно столетие. По разным оценкам, существует от 25 до 40 видов пионов. Сортов – более 5 тыс.

Экспозиционный участок ботанического сада включает 91 сорт пиона молочноцветкового. Помимо этого, в коллекции есть и тонколистный пион. Он занесен в «красную книгу» «ДНР».

«В Донецком ботаническом саду коллекция пионов начала создаваться с момента основания сада. Первые поступления посадочного материала начались в 1967 году, а основа коллекции была заложена в 70-е годы», – сообщила заведующая лабораторией цветоводства Донецкого ботсада Инна Макогон.

Коллекция в разное время пополнялась экземплярами из садов Москвы, Киева, Кишинева.

Как уверяют в «ДНР», сейчас все 5 садовых групп пионов, которые существуют в современной классификации, представлены на участках.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube