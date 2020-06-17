Ударил ножом на рабочем месте: На Донетчине мужчина напал на сожительницу

В Соледаре (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) 53-летний мужчина нанес своей сожительнице удар кухонным ножом, когда она находилась на рабочем месте. Затем мужчина сбежал с места преступления. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что утром 16 июня в полицию поступило сообщение от медиков о том, что ими оказана помощь 50-летней женщине.

Правоохранители выяснили, что потерпевшая находилась на рабочем месте, когда на нее напал сожитель и нанес удар ножом в область грудной клетки слева. Коллеги по работе вызвали медиков, а мужчина убежал.

Полицейские за несколько часов установили местонахождение подозреваемого.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а пострадавшая находится в больнице. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.