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Каритас Мариуполь возобновляет работу социального транспорта в Волновахском районе

17.06.20 12:59
Фото: «Каритас Мариуполь»
Фото: «Каритас Мариуполь»

Благотворительный фонд «Каритас Мариуполь» возобновляет работу социального транспорта в Волновахском районе Донетчины. Об этом сообщается на странице Фонда в Facebook.

«В связи со смягчением карантина БФ "Каритас Мариуполь" возобновляет бесплатные транспортные услуги по перевозке бенефициаров к местам основной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В частности, снова запущен рейс «Новогнатовка – Николаевка – Волноваха», чтобы люди, проживающие в сельской местности на расстоянии 0-5 км от линии разграничения, могли добраться до больниц, аптек, рынков и другой инфраструктуры.

Транспортные услуги предоставляются в рамках проекта «Предоставление многосекторальной помощи с опорой на рынки и громаду наиболее уязвимым лицам пожилого возраста, живущим вдоль линии соприкосновения, для обеспечения преодоления ими последствий затянувшегося кризиса на востоке Украины».

Проект охватывает села Волновахского района (с. Николаевка и с. Новоигнатьевка) и предоставляет помощь пожилым людям в сельской местности на расстоянии 0-5 км от линии разграничения.

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