Следующая Нормандская встреча должна быть со сроками установления мира на Донбассе, – Ермак

Следующая встреча стран лидеров Нормандского формата должна состояться уже в ближайшие месяцы, и должна закончиться соглашением со сроками установления мира на Донбассе. Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «Lb.ua».

«В первую очередь, нам нужно выполнить все то, о чем лидеры договорились в Париже. Считаю, Украина сделала все для того, чтобы – при наличии политической воли другой стороны – это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров Нормандского формата», – отметил Ермак.

По его словам, любые опросы и рейтинги показывают: народ Украины больше всего хочет мира. Мира в интересах Украины и на условиях Украины.

«Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся. Если президент это говорит, то я как глава офиса полностью разделяю его мнение. Во-вторых, считаю, что мы должны это сделать, потому что это один из факторов, из-за которых народ проголосовал за президента Зеленского и за "Слугу народа" на парламентских выборах», – добавил руководитель ОП.

Андрей Ермак подчеркнул, что если Нормандская встреча состоится, то это должно быть «соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками».

«Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров Нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик», – заключил глава Офиса президента.