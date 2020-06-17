Луганская ОГА возглавила правительственный рейтинг по борьбе с коронавирусом (Инфографика)

Кабмин проверил областные государственные администрации на предмет выполнения решений правительства по предотвращению распространения эпидемии COVID-19. Об этом сегодня, 17 июня, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель министра развития громад и территорий Анна Коваленко, передает пресс-служба Кабмина.

Она отметила, что по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по 5-балльной шкале по 7-ми показателям.

В частности, осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Кабмина: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация в больницах по выплатам зарплат; социальная защита во время карантина.

Также мониторили выполнение решений премьер-министра: соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решениям Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС; организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах; обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.

В результате оценки первая пятерка областей выглядит так:

Луганская область – 31 балл;

Хмельницкая – 27 баллов;

Харьковская – 25 баллов;

Днепропетровская – 25 баллов;

Киевская – 25 баллов.

Донецкая область находится на 8-м месте с показателем 24.

Но в то же время на Луганщине усиливают карантин в учреждениях культуры и государственный надзор по другим открытым объектам. Такое решение принято сегодня, 17 июня, на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Усилят контроль выполнения противоэпидемических мероприятий в парикмахерских и салонах красоты, дошкольных и заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, а также в заведениях, предоставляющих услуги по размещению, и во время работы рынков.