Усиление карантина на Луганщине: Что ужесточат

На Луганщине усиливают карантин в учреждениях культуры и государственный надзор по другим открытым объектам. Такое решение принято сегодня, 17 июня, на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Заседание провел председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Жданов, за все время исследований заболевание COVID-19 лабораторно подтверждено у 66 человек, из них у 6 – за прошедшие сутки.

На самоизоляции сейчас, кроме заболевших, находятся 106 контактных и 416 человек, которым установлено мобильное приложение «Дій дома». На обсервации находятся 8 человек.

По информации директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентины Шкорубской, состояние больных – удовлетворительное.

«Заболевших коронавирусом, которых будут госпитализировать, мы будем отправлять, в первую очередь, в больницу Рубежного. Потому что мы видим, что люди пренебрегают средствами защиты и болезнь в нашем регионе распространяется», – отметил Сергей Гайдай.

Начальник Управления культуры, национальностей и религий облгосадминистрации Алина Адамчук выступила с предложением усиления карантинных мероприятий в учреждениях культуры области.

Комиссией было принято решение вести изменения в абзац второй пункта 2 протокола заседания от 5 июня, изложив его в следующей редакции: «... деятельность учреждений культуры, в частности, приемом посетителей по решению собственника, кроме деятельности кинотеатров, в том числе проведение культурных мероприятий при условии осуществления учреждением культуры (организатором культурного мероприятия) контроля за пребыванием не более чем одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, и соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра».

Кроме того, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области и Главному управлению Национальной полиции в Луганской области следует усилить государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе постановлений главного государственного санитарного врача Украины по организации противоэпидемических мероприятий в парикмахерских и салонах красоты, дошкольных и заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, а также в заведениях, предоставляющих услуги по размещению, и во время работы рынков.