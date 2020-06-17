На Луганщине показали ремонт трассы Новоайдар – Северодонецк (Фото)

На дороге от Новоайдара до Северодонецка (Луганская обл.) начато устройство верхнего слоя дорожного покрытия. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Работы стартовали в пгт Новоайдар в сторону Северодонецка на дороге государственного значения «Северодонецк – Новоайдар».

По планам, ежедневно будут укладываться 1500 тыс. тонн ЩМА-20 (щебеночно-мастичная асфальтобетонная горячая смесь с максимальным размером щебня 20 мм), то есть, работники будут «проходить» до 3,5 км. Также будут проведены работы по планированию обочин и вырубке поросли. Подрядчики уверяют, что работы на объекте полностью завершат до 15 июля.

В пресс-службе подчеркнули, что этот участок входит в план ремонта дороги от Станицы Луганской до Северодонецка. Общая протяженность – 123 км.

Во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и предупредительным регулированием.

Работы по текущему ремонту выполняются в рамках проекта «Большая стройка».

В текущем году в Луганской области будут отремонтированы и построены 193 км дорог государственного значения.