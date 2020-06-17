В Офисе президента представили законопроект по Донбассу с «формулой Штайнмайера»

Офис президента представил новый законопроект о так называемом «особом статусе» Донбасса с имплементированной в него «формулой Штайнмайера». Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак в интервью «LB.ua».

«Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера"», – сообщил Ермак.

По его словам, дальше его будут обсуждать с «нашими представителями территорий», они выскажут свое мнение.

Речь идет о недавно включенных в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе представителях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что вовлечением переселенцев в переговоры и отказом говорить с «Л-ДНР» Украина «фактически вышла» из Минского процесса.