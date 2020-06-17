Карантин в Украине продлят до 31 июля, – решение Кабмина

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом адаптивный карантин в Украине продлят до конца июля. Об этом сегодня, 17 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

«4853 человека – именно столько людей заболели коронавирусом за последние 7 дней. И это наибольшее число за все время пандемии в Украине. Ослабление карантинных мероприятий многие из нас восприняли как отмену карантина, и мы соответственно имеем сегодня первые печальные результаты», – констатировал глава Кабмина.

«Учитывая рост количества больных коронавирусом, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года», – сообщил Денис Шмыгаль..

Он подчеркнул, что коронавирус никуда не исчез, угроза его и для медицинской системы, и для населения – также никуда не исчезли.

По его словам, правительство понимает, что и для украинской экономики эти угрозы также не становятся меньшими.

«Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, но сейчас нет более эффективного способа противостоять этому заболеванию и распространению вируса. Поэтому призываю украинцев не расслабляться. Масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция – это те средства, которые помогут уберечься от болезни», – подытожил премьер.

Напомним, 17 июня в Украине зафиксированы сразу два антирекорда – по количеству заболевших COVID-19 за сутки и по количеству умерших от заболевания. За сутки заболели 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай.