Зеленский предложил Раде отменить обязательное ВНО в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский в целях борьбы с распространением коронавируса в нашей стране предложил Верховной Раде отменить в 2019/2020 учебном году обязательное проведение государственной итоговой аттестации. Об этом пишет «Сегодня».

Соответствующий президентский законопроект №3669 относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года зарегистрирован в парламенте как неотложный.

«В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. (Они) имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», – сказано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что «целью и задачей принятия этого законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования».

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня.