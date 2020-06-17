Нетипичная типичная Донетчина: Короткометражки расскажут о туристических прелестях края (Фото)

«Нетипичная типичная Донетчина» – такое рабочее название имеет ряд короткометражек, рассказывающих о туристических прелестях края. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Проект, который реализует Управление культуры и туризма облгосадминистрации, посвящен туристическим направлениям, интересным местам и необычным объектам Донецкой области. Его цель – показать уникальные уголки Донбасса, чтобы привлечь туристов со всей страны.

Сейчас в объективы фото- и кинокамер попала Марьина гора (Бахмутский р-н). Здесь снимают очередной видеоролик о «Нетипичной типичной Донетчине». На горе возвышается небольшая христианская часовня с всевидящим оком, символом масонов. Кроме того, в видео культурологи рассказывают о мифах и легендах, связанных с событиями, происходившими на Марьиной горе.

В пресс-службе отметили, что ознакомиться с первыми короткометражки этого цикла можно на YouTube-канале «Культура Донетчины».