Прокуратура внесла в реестр пострадавших на Донбассе более 5,5 тысяч человек

В реестр пострадавших лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, внесли информацию относительно 4258 человек в Луганской области и 1317 человек в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области Николай Русин, передает «Нromadske».

«Из 4258 людей в реестре, более 400 – военные, почти 3500 – гражданские. Зарегистрировано 618 фактов повреждения имущества в результате обстрелов, более 300 фактов пыток, более 400 фактов лишения свободы и почти 300 фактов захвата зданий», – рассказал Русин.

В целом с начала ведения реестра в прокуратуру Луганской области поступило около сотни заявлений от граждан. Остальные данные взяли из материалов уголовных производств, которые были зарегистрированы ранее.

В качестве примера в прокуратуре рассказали, что к ним обратился гражданин, который сообщил, что у его сына на временно неподконтрольной украинской власти территории отобрали бизнес, имущество и крупную сумму денег, а сам сын пропал без вести.

В прокуратуре Донецкой области отметили, что они внесли в реестр пострадавших лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, информацию в отношении 1317 человек.

Напомним, в мае 2020 года прокуратура начала вести реестр физических и юридических лиц, пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины.