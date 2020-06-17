Президентский законопроект не отменяет обязательное ВНО, – министр образования

Внесенный президентом в Верховную Раду законопроект не отменяет обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сегодня, 17 июня, в ходе заседания правительства заявила министр образования Любомира Мандзий, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он подчеркнула, что информация о том, что в Раду внесен законопроект об отмене обязательного ВНО, не соответствует действительности.

«Эта информация не является правдивой. Хочу уточнить, что законопроект не отменяет обязательного ВНО. Он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме ВНО», – уточнила Мандзий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в целях борьбы с распространением коронавируса предложил Верховной Раде отменить в 2019/2020 учебном году обязательное проведение государственной итоговой аттестации. Соответствующий президентский законопроект №3669 относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года зарегистрирован в парламенте как неотложный.