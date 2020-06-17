«Поддержи похищенных шахтеров»: В «Л-ДНР» рабочих зовут на всеобщий протест

«Министерство госбезопасности ЛНР» продолжает удерживать «на подвалах» 7-рых шахтеров, участвовавших в недавних забастовках на трех шахтах. В этой связи в «ЛНР» и «ДНР» призывают к всеобщей акции протеста «Поддержи похищенных шахтеров».

После прошедшей забастовки на шахте «Комсомольская» «глава ЛНР» Леонид Пасечник гарантировал, что к протестующим и членам их семей не будет применяться насилие и преследование.

Однако, по заявлению российской организации «Фонд рабочей академии», представители «МГБ» до сих пор незаконно удерживают «на подвалах»:

Игоря и Виталия Ефановых – горняки шахты «Комсомольская» (г. Антрацит);

Станислава Ткаченко – рабочий шахты «Белореченская» (пгт Белореченский);

и еще четверых шахтеров.

«Победа шахтеров – победой, а люди-то сидят. И там ситуация не очень хорошая. Или их боятся отпускать, т.к. у них всякие повреждения организма. Или просто решили надолго упрятать», – отметил вице-президент «Фонда рабочей академии» Иван Герасимов.

«У нас есть информация, что после пыток в МГБ, в частности, Игоря и Виталия Ефановых просто боятся отпускать. Боятся, что это может повлечь новый резонанс, и боятся, что им просто придется ответить за похищение людей, за пытки, за незаконное лишение свободы… А ведь нет постановления на арест, на обыск…», – добавил сопредседатель «Независимого профсоюза шахтеров Донбасса (Л-ДНР)» Александр Васьковский.

Он рассказал, что в ходе обысков у горняков изъяли газеты с призывами к забастовке. И за это им сейчас пытаются «вменить чуть ли не госизмену, работу на украинские спецслужбы – до 15 лет тюрьмы».

В случае если удерживаемые лица не будут отпущены, Васьковский обратился к жителям «ЛНР» и «ДНР» провести 19 июня всеобщую акцию. «Призываем в эту пятницу всех на 5 минут приостановить работу. 19 июня с 12:00 до 12:05. Призываем всех рабочих, не только шахтеров. Даже если на 5 минут кто-то приостановит работу парикмахерской, магазина… Водителей, машинистов тепловозов, электровозов призываем посигналить в это время», – разъяснил он условия.

«Давайте пошумим немного. Они нас уже боятся... Министерство госбезопасности ЛНР уже шатается, там очередная ротация, двое уже убежали в Россию… Парни все равно будут на свободе, но каждая сволочь, которая их похищала и пытала – будет сидеть в тюрьме. Или в Луганске, или в России», – резюмировал Васьковский.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» продолжалась с 5 по 13 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженность за апрель, однако без компенсаций и доплат. Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых.

Также с 29 апреля по 5 мая проходила подземная забастовка на шахте «Никанор-Новая». Горняки требовали выплатить задолженность по зарплате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. В протесте принимали участие около 50 бастующих. Благодаря акции уже 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца, но шахтеры не поднялись на поверхность, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. «Министр углепрома ЛНР» Павел Мальгин пообещал выплатить всю текущую задолженность. 27 мая горняки получили выплаты еще за 5 месяцев. При этом с предприятия были уволены свыше 30 работников, участвовавших в акции.

Также в апреле в «ЛНР» прошла забастовка на шахте «Белореченская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube