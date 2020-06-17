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Яценюк призвал руководство Украины поддержать Канаду на выборах непостоянных членов Совбеза ООН

17.06.20 15:53
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк призвал руководство Украины отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Нью-Йорке состоится важное голосование за новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы. Совет Безопасности – это орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира и безопасности в мире. Мы заинтересованы, чтобы в Совете Безопасности были преданные союзники Украины», – отметил Яценюк.

«Призываю руководство нашего государства отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду», – подчеркнул политик.

«Ради Украины поддержим Канаду», – написал Арсений Яценюк.

Яценюк отметил, что мы ценим всех партнеров, которые соревнуются за членство в Совбезе. Но нет сомнения, что каждый настоящий друг Украины признает исключительность наших отношений с Канадой.

«Желаю нашим канадским друзьям победы! Украинцы за Канаду в Совете Безопасности», – написал политик.

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