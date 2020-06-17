Кабмин принял дополнительные показатели для усиления карантина в регионах

Министерство здравоохранения разработало новые показатели, которые позволят регионам усиливать или смягчать ограничения по карантину. Об этом сегодня, 17 июня, в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что проектом постановления Кабмина предлагается продлить на территории Украины с учетом нынешней ситуации в регионах карантин до 31 июля 2020 года.

«Также мы предлагаем ввести дополнительные признаки относительно мероприятий карантина, главное – это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. Если она превышает 50%, – то нужно усиливать карантин. Среднее количество тестирований, которые проводятся, устанавливается сейчас на уровне не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%, показатель динамики роста инфицирования более чем 8 случаев на 100 тыс. населения – все эти показатели, которые нам будут давать возможность четко отслеживать ситуацию на территории каждого региона в условиях адаптивного карантина», – рассказал Степанов.

По его словам, если меняются в том или ином регионе эти признаки, то региональными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принимаются решения об усилении или смягчении карантинных мероприятий с учетом информации главного санитарного врача в регионе.