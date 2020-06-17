Алчевский меткомбинат уже в собственности российского «Внешэкономбанка», – общественник «Л-ДНР»

В «ЛНР» Алчевский металлургический комбинат (г. Алчевск) находится в собственности российской государственной корпорации «ВЭБ.РФ» («Внешэкономбанк»). Об этом заявил сопредседатель «Независимого профсоюза шахтеров Донбасса (Л-ДНР)» Александр Васьковский.

«Оказывается, что Алчевский металлургический комбинат уже в собственности "Внешэкономбанка" Российской Федерации. А [управляющей компании] "Внешторгсервис" он сдается просто в аренду. И эти арендаторы там делают, что хотят. Буквально эксплуатируют рабочих», – сказал Васьковский.

Вице-президент российской общественной организации «Фонд рабочей академии» Иван Герасимов отметил, что на заводе останавливают все коксовые батареи. «Мне прислал письмо профсоюзный лидер Алчевского меткомбината. Он уже обращался и в прокуратуру ЛНР, и лично к [главе ЛНР Леониду] Пасечнику, и в народный совет ЛНР. Пишет, что комбинат гнобят. Есть сведения, что там бастовали машинисты. А теперь там останавливают коксовые батареи», – сказал он.

В свою очередь Васьковский уточнил, что батареи не останавливают, «иначе их потом придется строить заново». «Они просто задувают их газом, сжигают его, чтобы батареи просто не рассыпались. Это доходит до маразма», – отметил он.

Герасимов считает, что ситуация на меткомбинате – это звено общей цепи происходящего с промышленностью в «ДНР» и «ЛНР». Разграбление, закрытие, вырезка на метал шахт, заводов фабрик, по его мнению, – это сопротивление передачи этих территорий России. «В чьих интересах это делается? Надо понимать, что с 2014 года суверенитет Украины там носит очень ограниченный характер», – говорит он.

По словам Герасимова, промышленность «убивают» в интересах «финансово-промышленного капитала», с корнями, в том числе, и в России – которые выступают против присоединения «республик» к РФ.

Как сообщалось ранее, вечером 9 июня на Алчевском металлургическом комбинате была остановлена последняя доменная печь, остальные печи уже были в простое.

Напомним, что после «национализации», начавшейся в «Л-ДНР» в 2015 году, все промышленные предприятия в «республиках» перешли под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис», которую курирует бежавший из Украины олигарх Сергей Курченко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube