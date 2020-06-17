Деньги за отмену пробного ВНО вернут через «Приватбанк», – Шмыгаль

Кабинет министров на заседании сегодня, 17 июня, утвердил порядок начисления средств участникам отмененного пробного ВНО. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, возврат средств в ближайшее время будет осуществляться через отделения «Приватбанка».

Участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств, если они имеют банковскую карточку, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении «Приватбанка».

«Отдельно подчеркиваю: пока нет никаких оснований для отмены основной сессии ВНО. Оно состоится по определенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат», – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Донецкой области для прохождения пробного ВНО зарегистрировались 10 793 человека, в Луганской – 3 384 человека. За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 грн за каждый учебный предмет.