Любит булочки: В «ДНР» показали одну из главных своих балерин (Фото)

Юлия Сафонова – ведущая балерина «Донбасс Оперы» в неподконтрольном украинской власти Донецке. Она любит мучное, но старается держать себя в форме. Об этом Сафонова рассказала в интервью местной газете.

На сцене Сафонова уже около 20-ти лет. Танцами занималась с детства, сначала – народными, потом пошла в хореографическую школу. Позже было хореографическое училище в Киеве. Когда окончила его, три года работала в Киевском детском музыкальном театре.

Сафонова отмечает, что балет – «это больно», и заставлять себя заниматься этим через силу могут далеко не все. «Из-за больших физических нагрузок в процессе работы балерины рано уходят на пенсию, в основном через 20 лет. Но если есть физическое здоровье, можно работать и дальше», – пояснила она.

Танцовщицам, склонен к полноте, приходится ограничивать себя в питании. Но при этом Сафонова – любительница мучных изделий. «Разговоры о том, что все балерины не едят сладкое, мясо, сидят на фруктах и овощах, пьют только воду, – все неправда. Работая, мы теряем много калорий. Я, например, очень люблю сдобные булочки, и я их ем. Но когда чувствую, что поправляюсь, ограничиваю себя в мучном. Во время беременности я поправилась на 22 кг. Вернулась в балет, когда сыну был год. Вышла на работу, начались ежедневные физические нагрузки, и я стала худеть, приходить в норму. Похудела за полгода», – рассказала она.

У балетных есть свой «набор» профессиональных заболеваний. «Болезни суставов, спины, растяжение связок, травмы коленей. У многих из-за ношения пуант происходит деформация костей стопы. Соответственно, ноги болят, иногда очень сильно. Бывает, что дело доходит и до операций. И восстановление долгое», – перечислила Сафонова.

Артистка нравится донецкая публика, т.к. зрители не сдерживают эмоций: «Мне приходилось выступать во многих странах: в США, Италии, Германии, Франции, Голландии, Корее, Китае. И я заметила, что за рубежом зрители более сдержанны. Они аплодируют только после окончания спектакля, а наши – после каждой балетной вариации. И мы, артисты, к этому привыкли. А зарубежная публика иногда своим молчанием тебя настораживает, и думаешь: вдруг что-то не так сделал?!».

Она сторонница классического танца. Любимые образы, которые приходилось танцевать, – это Одетта и Одиллия в «Лебедином озере». «Все, о чем мечтала, я, наверное, станцевала. А вот ролей Шахерезады и Кармен пока нет. Но хотелось бы», – заключила Сафонова.