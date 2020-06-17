Продукты, стройматериалы, маски: Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 50 тонн помощи

Четыре грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста проследовали сегодня, 17 июня, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Всего жителям временно неподконтрольной украинской власти территории направлено 50 тонн помощи, а именно – продуктовые и гигиенические наборы, защитные очки, маски, а также стройматериалы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники Донецкого отряда и во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд на неподконтрольную территорию.