По 50 гривен за ролик: На Луганщине задержали продавца детской порнографии

В Луганской области правоохранители задержали жителя прифронтового поселка Золотое, который занимался продажей детской порнографии. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Порновидео с участием несовершеннолетних распространял 21-летний парень.

«Следствием установлено, что молодой человек в социальной сети выкладывал объявления о продаже порнографических видеофайлов и сбывал их по цене 200 грн. за четыре файла», – сообщили в полиции.

В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие, что он занимался распространением и продажей порнографических материалов.

«По предварительному заключению искусствоведческой экспертизы на удаленных видеофайлах присутствует информация порнографического характера, которая по своим признакам является детской порнографией», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») УК Украины проводится досудебное следствие. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.