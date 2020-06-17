Единственный в мире: В Мариуполе храм покрывают Петриковской росписью (Фото)

В Мариуполе началась роспись Храма святого Петра Могилы и собора Успения пресвятой Богородицы Православной церкви Украины. Белое здание церкви скоро покроется уникальной Петриковской росписью. Это будет единственная в мире церковь, полностью расписанная Петриковкой, передает «Сайт города Мариуполя».

«Мы будем подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов Украины, как только завершим роспись храма», – говорит волонтер Кирилл Долимбаев, который помогает церкви.

Строительство храма ведется на пожертвования, поэтому здание возводится так долго. «Мы начали строиться еще в 1998 году. 9 лет делали один только проект. Нам мешали, вставляли палки в колеса. Сейчас тех людей, кто тормозил процесс, уже нет у власти. И мы медленно, но уверенно продвигаемся к завершению строительства», – говорит один из настоятелей храма Роман Перетятько.

Сейчас ведутся высотные работы по обшивке и штукатурке куполов и сводов. Потом будет залит пол. И после этого в храме сразу начнут вести службу. И священнослужители, и прихожане надеются, что это произойдет уже до конца нынешнего года. Однако все упирается в финансирование.

Но с помощью волонтеров дело пошло значительно быстрее. Всего 15 дней понадобилось, чтобы собрать 70% суммы, необходимой на роспись храма. А один из мариупольских меценатов бесплатно дал на роспись храма строительные леса.

Реализовывать проект будет художница, специалист по Петриковской росписи Ольга Черемушкина. Она сама родом из Днепра, а замуж вышла за мариупольца. Прожили они здесь 4 года, пока не началась война. «У меня тогда было двое детей и третьего я носила под сердцем, и мы решили не рисковать, уехали во Львов. Но здесь живут родители мужа, так что связи с Мариуполем мы не теряли», – говорит Ольга.

Ольга Черемушкина

Черемушкина занимается Петриковской росписью со второго класса школы. Почти всю жизнь. Она рисует, печатает, преподает технику росписи. И конечно, расписывает. Немало объектов в Мариуполе и в округе расписаны Ольгой Черемушкиной. Но роспись храма – это, конечно, совершенно необычный проект.

«Для меня роспись храма – это вызов. Это шаг вперед. Возможность оставить след в истории. Масштабы работы меня нисколько не пугают, а вот высота – страшит. Я вчера поднималась на самую высокую точку храма, посмотрела вниз – и струхнула немного. Мне ведь эту башенку расписывать. Но ничего. Будет отличный повод побороть свои страхи», – делится Ольга.

Мастерица считает, что на всю работу ей понадобится примерно месяц. Но загадывать не хочет. Все-таки работа на высоте зависит во многом от погоды. «Мне главное, чтобы леса не шатались. В остальном я не сомневаюсь», – говорит она.

Роспись будет сделана в голубых тонах. По задумке авторов проекта, это цвет, который перекликается с морем и очень близок Мариуполю. Цвет не характерен для классической Петриковской росписи, но здесь важна не столько колористика, сколько техника рисунка, поясняет художница.

Должно получиться нечто совершенно уникальное не только для Украины, но и для мирового контекста. «Нам бы очень хотелось, чтобы этот храм стал не только культовым местом, но и архитектурным памятником. И тогда в поддержании храма сможет принимать участие не только громада, но и государство», – считает волонтер Кирилл Долимбаев.

Кирилл готовится вслед за росписью реализовать еще одну задумку: установить на территории церкви уникальный арт-объект – единственную в Украине кованую 3-метровую статую Архангела Михаила, главы святого воинства Ангелов. Говорит, что для Мариуполя, который обороняется от врагов, это очень важно и символично.

Деньги на второй проект также будут собираться «всем миром». Имена мариупольцев, внесших свой посильный вклад в роспись и строительство храма, будут начертаны на памятной табличке, установленной на церкви.