Из-за правовой коллизии: Общественники требуют лишить мандатов народных депутатов от Луганщины

В Украине сложилась правовая коллизия. Депутаты местных советов и мэры, которые были избраны накануне 2014 года в ныне неподконтрольных городах Донбасса и Крыма, до сих пор являются действующими. Некоторые из них уже стали народными депутатами. Но не сложив официально полномочия по прежним должностям, фактически парламентарии нарушают законодательство и могут быть лишены нынешнего депутатского мандата. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил член организации «Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории "Новая нация"» Николай Греков.

Сам Греков с 2010 года является городским головой города Александровск (Луганская обл.). С 2014 года город неподконтролен Украине, но полномочия украинского мэра остаются действующими. Поэтому с правовыми неурядицами Греков столкнулся на собственном опыте.

Так, же депутаты городских и районных советов до настоящего времени не утратили свои полномочия, и этот вопрос не урегулирован.

С 2014 года на подконтрольной территории Донецкой и Луганской области были введены военно-гражданские администрации, председатели которых не избираются, а назначаются. «Это была вынужденная мера. Но она еще больше усугубила проблему в местном самоуправлении», – считает Греков, т.к. ВГА введены и в населенных пунктах где не сложили полномочия бывшие мэры, поселковые и сельские головы.

Кроме того, Луганскую область в Верховной Раде представляют Максим Ткаченко и Руслан Горбенко из партии «Слуга народа», а также самовыдвиженец Сергей Шахов. Но все они на период 2014 года были депутатами местных советов, и не сложив свои полномочия по факту являются совместителями и на этом основании могут быть лишены мандатов.

«Сегодня мы, представители местного самоуправления данных территорий – депутаты, мэры и избиратели – хотим обратиться в инстанции с требованием лишить полномочий господина Ткаченко, господина Горбенко, господина Шахова. Они на сегодняшний день будучи народными депутатами, являются совместителями. Так, Максим Ткаченко является депутатом Жовтневого районного совета города Луганска, который сейчас оккупирован, и не сложил с себя полномочий. Руслан Горбенко является депутатом Луганского городского совета, тоже не сложил с себя полномочия. Сергей Шахов – депутат Стахановского городского совета, хотя после 2014 года он уже был депутатом Северодонецкого городского совета и вторую каденцию он депутат Верховной Рады», – перечислил Греков.

Решить проблему может внесение изменений в закон Украины «О местном самоуправлении» – нужно официально или приостановить на период войны полномочия представителей местной власти, либо законодательно прекратить их действие.

Поэтому общественники будут обращаться к президенту, в Офис президента и в Верховную Раду с требованием «прекратить это безобразие и четко прописать переходные моменты». «Чтобы Комитет ВР по местному самоуправлению, Комитет ВР по интеграции Донбасса и народные депутаты от Луганщины, Донетчины и Крыма наконец-то обратили внимание на неурегулированность ситуации местного самоуправления на оккупированных и аннексированной территории. Нужно или приостановить наши полномочия на время войны, или их отменить. Чтобы мы, депутаты, мэры оккупированных городов, могли спокойно жить и не нарушать законы и Конституцию Украины», – резюмировал Греков.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.