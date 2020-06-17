Грозит 7 лет тюрьмы: Житель Краматорска обворовывал могилы

Житель Краматорска на местном кладбище похищал металлические ограждения могил, которые потом сбывал на металлолом. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Следствие установило, что 43-летний мужчина в период с 10 февраля по 24 апреля 2020 года на территории кладбища по улице Кима снимал металлические элементы ограждений с могил. Он «работал» исключительно со старыми могилами, ограждения которых можно было снять руками без помощи инструмента. Похищенный металл злоумышленник сбывал.

Сейчас расследование ведется по 37 эпизодам.

Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.