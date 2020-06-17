RU
Все новости

Грозит 7 лет тюрьмы: Житель Краматорска обворовывал могилы

17.06.20 18:54
Фото Краматорского отдела полиции
Фото Краматорского отдела полиции

Житель Краматорска на местном кладбище похищал металлические ограждения могил, которые потом сбывал на металлолом. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Следствие установило, что 43-летний мужчина в период с 10 февраля по 24 апреля 2020 года на территории кладбища по улице Кима снимал металлические элементы ограждений с могил. Он «работал» исключительно со старыми могилами, ограждения которых можно было снять руками без помощи инструмента. Похищенный металл злоумышленник сбывал.

Сейчас расследование ведется по 37 эпизодам.

Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк