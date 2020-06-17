На Донетчине купили 110 единиц жилья для детей-сирот и лишенных родительской опеки

В Донецкой области для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа приобрели 110 единиц жилья. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В 2019 году целевая субвенция из госбюджета городам и районам области составила почти 79 млн грн.

«Указанные средства предназначены для приобретения жилья 204 детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа и своевременно перечислены на счета детей, открытые в отделениях уполномоченных банков», – говорится в сообщении.

По состоянию на 17 июня в рамках реализации целевой субвенции за 109 единиц жилья перечислили денежную компенсацию, а в одном случае жилье приобрели местные органы власти.

Данную программу реализовали в городах: Авдеевка, Покровск., Селидово, Дружковка, Бахмут, Доброполье, Северск, Бахмутском, Волновахском, Великоновоселковском, Добропольском, Покровском, Ясиноватском, Мангушском, Александровском, Никольском районах.