Забил плоскогубцами за невыстиранную штору: На Донетчине сын жестоко убил мать

В Донецкой области правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении жителя города Горняк (относится к Селидовскому горсовету), который до смерти забил родную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 31 января 2020 года мужчина вместе со своей 69-летней матерью распивали дома спиртное. Во время ужина сын стал упрекать мать, что она уже несколько дней не может постирать штору.

«Конфликт сопровождался нецензурной бранью. Разгневанный мужчина достал из-под дивана плоскогубцы и нанес ими женщине не менее 15 ударов по голове, после чего еще раз 20 ударил ее пластиковой палкой, на которую она обычно опиралась. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, "воспитатель" рассказал о совершенном убийстве соседям», – сообщили в прокуратуре подробности случившегося.

В случае признания мужчины виновным по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.