Довольно уныло: Как изменился курортный поселок Мелекино (Фото, видео)

Поселок Мелекино, расположенный на берегу Азовского моря в 20 км от Мариуполя, начал принимать первых отдыхающих. Цены на отдых в этом сезоне – от 350 до 1800 грн за номер. При этом отсутствует инфраструктура отдыха, нет развлечений, передает «Сайт города Мариуполя».

В советское время здесь было построено немало пансионатов, а в годы независимости – частных баз отдыха. Близость к городу обеспечивала большой поток туристов. В 2000-х годах маршрутки в Мелекино ездили каждые 15 минут. Ночью поселок гудел от большого количество дискотек, а днем – на пляжах было трудно найти свободное место.

За последние годы многое изменилось. Из-за оползней и просевшей дороги сократилось количество маршрутов. Соответственно уменьшилось и количество отдыхающих. Большинство баз отдыха принадлежали предприятиям и частным лицам из Донецка, поэтому после 2014 года многие из них закрылись.

В июне 2020 года первый спуск Мелекино выглядит довольно уныло. Полупустой рынок, закрытые магазины и кафе.

«Совсем не так, как было 20 лет назад, Тогда было время, а сейчас, то война, то коронавирус», – вспоминает продавщица рыбы Людмила Ивановна.

Она каждый год приезжает в Мелекино на заработки из соседнего села. По словам женщины, надежда на то, что сезон состоится, еще есть, хоть и небольшая. «Обычно в июне уже есть отдыхающие, а сейчас – пусто», – говорит она.

Ближе к обеду на центральной улице открываются кафе, начинает звучать музыка. Людей немного.

Особенно пустынными на фоне этого выглядят местные достопримечательности – пустой скверик возле знака «Мелекино», который должен служить местной фотозоной, надпись «Аренда» на киосках и навесах…

«Очень хочется, чтобы работал рынок, как это было раньше. Магазины работают, и товары первой необходимости в них есть», – говорят отдыхающие из Мариуполя.

Пансионатов на первом спуске в Мелекино много. При этом одна часть из них выглядит прилично, другие – будто застряли во временах СССР или просто заброшены. При этом здесь до сих пор можно отдохнуть в металлическом контейнере с кроватью-сеткой. Зато – на берегу моря.

Спросом пользуются именно комфортабельные номера. Хотя стоимость отдыха в них приличная. Мариупольцы устали от деревянных домиков без удобств, общих туалетов на улице, кухни в центре базы отдыха.

«Помню, как в 2004 году платила 20 грн в сутки за койку в таком домике. Казалось, что это лучший отдых на море. Купались под летним душем, вода была по часам, туалет ужасно вонючий…Но мы были счастливы», – рассказывает отдыхающая Ольга Николаевна.

В 2020 году женщина вместе с дочерью и двумя внуками снимает домик уже за совсем другие деньги. «А теперь хочется комфорта – туалет в номере, холодильник, кондиционер», – говорит она.

Такой комфорт в Мелекино стоит 1200 грн в сутки за 4-местный номер. Домик или комната на двоих обойдутся в 600 грн в сутки. Вот только в отличие от домика на 4 человек, двухместный номер в Мелекино выглядит довольно маленьким. Внутри есть все, кроме пространства.

В соседнем пансионате цены аналогичные. За 600 грн можно выбрать номер без кухни ближе к морю или же вдали от моря на 2 этаже, но с плитой для приготовления еды. «На нашей базе отдыха работает столовая. Пока готовят только обеды и ужины, поскольку на завтраки нет спроса, но скоро столовая заработает в полную силу», – рассказала сотрудница пансионата.

Во многих панисонатах завышают уровень номеров. В частности, стандартный номер называют полулюксом, несмотря на то, что мебель в нем далеко не нова. Просто чисто и уютно. А цена за такой популюкс составляет 700 грн в сутки за двоих. Двухэтажный домик на 6 человек такого же типа обходится в 1800 грн в сутки.

Спрос на частные базы отдыха есть, особенно на семейные номера. Они практически все забронированы до конца июня. А вот двухместных номеров довольно много.

Зато в частном секторе – все забронировано. «Мы сняли номер в доме по 350 грн в сутки. Очень хорошие номера, все удобства. Правда, до моря нужно пройтись, но это не проблема», – отмечают отдыхающие из Бахмута.

По словам женщин, после 20 июня в этом доме будут заняты все номера. Цена очень привлекательная.

Цены в Мелекино довольно высокие. Но при этом практически полное отсутствие развлечений.

Основное место отдыха – море. Оно здесь довольно чистое, пляж – широкий.

Существует нехватка магазинчиков или ларьков на пляже. Захотел попить – нужно идти в номер или в магазин в центре поселка. Грубо говоря, в Мелекино не хватает сервиса.

Уровня Турции или Кипра в Мелекино ждать не стоит. Хотя, если сравнить цены, то на острове Кипр за 40 евро (1200 грн) можно снять прекрасный номер на 4 человека с кухней в отеле 4 звезды. Мелекино в этом случае выигрывает морем «на любителя» и отдыхом от городской суеты. А для жителей Мариуполя – еще и близостью к городу.