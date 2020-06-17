Авангард и БМД-1: В Краматорске появятся новые памятники (Фото)

В Краматорске художественный консультационный совет рассмотрел и утвердил два проекта малых архитектурных форм, которые предлагается установить на территории города, сообщает пресс-служба горсовета.

Первый проект – «Рожденные в Украине» – это скульптурная композиция, посвященная скульпторам-авангардистам XIX века. Краматорский клуб предпринимателей предлагает установить ее в сквере «Лабиринт», у лестницы.

Композиция состоит из 4-х скульптур, сгруппированных вокруг куба. Каждая из скульптур посвящена одному из украинских художников, внесших значительный вклад в развитие украинского искусства: Казимиру Малевичу, Давиду Бурлюку, Михаилу Бойчуку, Александру Архипенко. Каждая фигура символизирует один из стилей авангардизма, к созданию которого имел отношение этот художник.

Второй проект «Памятный знак "Боевая машина десанта – БМД-1" – символ военной доблести, боевого братства и верности присяге десантников, морской пехоты и спецназа Вооруженных сил Украины».

Инициаторы предлагают установить его на участке сквера между памятником «Вечный огонь» и памятным знаком «Пушка», у будущего городского военного лицея (бывший интернат №3).

В качестве памятного знака предлагается установить боевую машину десанта БМД-1.

«Это та самая БМД, которая принимала участие в освобождении Краматорска в 2014 году в составе 25-й Отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Во время боев у нашего города эта БМД-1 была повреждена. До 2020 года машина находилась на ремонтном предприятии в Житомире», – говорится в сообщении.

Сейчас с участием представителей 25 ОДВДБ на Житомирском предприятии идет восстановление боевой машины, после чего она будет бесплатно передана Краматорску для установки в качестве памятного знака.