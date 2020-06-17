С каждым годом популярнее: Сколько стоит отдых в Урзуфе на Азовском море (Фото)

С каждым новым сезоном отдых в селе Урзуф на берегу Азовского моря становиться все популярнее. В этом году курортная жизнь там началась во временя адаптивного карантина, передает «Сайт города Мариуполя».

Село расположено в 50 км от Мариуполя. Урзуф одновременно может принять до 70 тысяч отдыхающих. Пик туристов наблюдался здесь в 2012 – 2013 годах. Основной поток отдыхающих здесь всегда был из Донецкой и Луганской областей. Но сегодня в Урзуфе борются и за приезжих из других областей.

Село выбирают из-за чистого моря, песчаного пляжа, ровного пологого дна и, как это ни странно, полного отсутствия комаров.

Здесь органично сосуществует как дорогой отдых на виллах с бассейнами, так и бюджетный.

Поселок был основан греками-переселенцами из Крыма в 1780 году. И сегодня основное население здесь – греки. О связях с далекой родиной предков в Урзуфе напоминают флаги на машинах местных таксистов, остановки транспорта, похожие на пантеоны богов, а также названия кафе «Спарта», «Эллада» и т.п.

Поселок Урзуф можно разделить на две части. И в каждой будет свой центр. В первом из них есть Дом культуры, фонтан, памятник жертвам Второй мировой войны, поле для турниров по национальной борьбе куреш и т.д. Во втором – туристическом – компактно соседствуют стационарный Луна-парк, дискотеки, магазинчики, кафе, бары.

Отдельное государство в поселке – местный рынок. «Все переживаем: будут люди или нет. Но понимаем, что у людей из-за карантина денег лишних нет», – рассказывают торгующие.

Продавец Александр заявил, что на 10 – 20% снизили цены на рыбу и пообещал, что такая стоимость сохранится до конца сезона. К примеру, таранка азовская стоит от 8 грн за штуку.

А вот азовский бычок дорогой. «Объявили карантин и запретили выход в море. Поэтому пришлось закупать на фирмах. А это очень дорого», – поясняет продавец Нина Николаевна.

Прежней осталась цена на балыки. У рыбаков покупают свежий толстолобик. Его вялят, потом коптят.

Хит сезона – чебуреки (в начале сезона по 15 грн).

Но у национальных греческих блюд в Урзуфе уже есть конкуренция. В селе начали продавать японскую кухню – суши и роллы. Их заказывают в вечернее время.

Во время обеда популярностью пользуются столовые с самообслуживанием и домашней кухней.

Сельские власти подготовили центральный пляж к новому сезону. Здесь установили новые контейнеры и краны для мытья ног. Чтобы очистить песок, даже арендовали уборочную машину у мариупольских коммунальщиков.

Нерешенной проблемой для Урзуфа остается перекрытая береговая линия. Пройти по кромке воды до Юрьевки, к примеру, здесь нельзя. Первое препятствие соорудил беглый президент Виктор Янукович, когда на территории пансионата «Чайка» построил себе дачу. В 2014 году дачу Януковича занял Национальный полк «Азов», но пирсы так и не убрал.

Урзуф – единственный поселок на побережье, где есть пляжное радио. Как рассказала его диктор Любовь Раизова (она же директор местного дворца культуры), оно заработает ближе к разгару сезона.

За тем, что происходит в Урзуфе, в режиме реального времени можно наблюдать в интернете. Здесь в разных частях поселка установлено 13 видеокамер. Они показывают, что происходит на пляже, в районе Луна-парка и т.д.

2020 курортный год поселок встретил неприятной новостью. На уровне государства в связи с короновирусной инфекцией отменили курортный (туристический) сбор. Благодаря ему поселок собирал до 100 тыс. грн за сезон. «Из -за карантина не добирает бюджет села, поэтому новинок в этом году не будет из-за нехватки средств», – рассказал заместитель сельского головы.

Коронавирус сказался и нехваткой в Урзуфе и отдыхающих. Увеличивается их число разве что на выходные.

Как рассказал мариуполец Евгений, который каждый год отдыхает в урзуфском пансионате с семьей, места здесь бронируют с зимы. К примеру, 2-местный номер со всеми удобствами в сутки обойдется в 1400 грн, но это с трехразовым комплексным питанием.

Львиную долю отдыхающих «забирают» пансионаты в частном секторе. Предпринимателей, которые оказывают такие услуги, – около 200. Каждого, кто сдает жилье, руководство поселка хорошо знает, так как каждый год владельцы заключают договора на вывоз мусора.

Стоимость проживания одного человека в сутки в самых простых условиях в частном секторе составляет от 100 грн (цена может быть и меньше в домиках, которые расположены далеко от центра).

Номер «Люкс» в данный момент можно снять и за 700 грн в пансионатах в центре. Но это только в начале сезона.

А вообще стоимость к примеру, 2-местного номера со всеми удобствами может составлять 1200 – 1500 грн. В таких пансионатах есть бассейн, что компенсирует отдыхающим море, которое может находиться далеко от места отдыха.

Есть в Урзуфе и палаточный лагерь. Здесь можно остановится и отдохнуть за символическую сумму.