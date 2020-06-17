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Выставленную на аукцион собаку из Лимана купили инкогнито за 11 тысяч

17.06.20 20:09
Питбультерьер Тора / Фото из открытых источников
Питбультерьер Тора / Фото из открытых источников

Конфискованного и выставленного на аукцион питбультерьера Тору из Лимана (Донецкая обл.) приобрели за 11 тыс. грн, но собака находится у прежних владельцев. Об этом сообщил на брифинге министр юстиции Денис Малюська, передает «Головна».

«Я обещал принять участие в аукционе, принял – зарегистрировался как участник среди многих других. Не было возможности конкурировать с другими участниками, зарплата не позволяет заплатить за собаку питбуля больше 11 тыс., а аукцион закончился именно таким результатом», – сказал он.

При этом Малюська сообщил, что собака все еще находится у его прежних владельцев, так как победитель аукциона вместо реквизитов «по пиарным соображениям оставил неинтересное сообщение», хоть и заплатил указанную сумму.

«Де-юре купленный, де-факто все еще находится у владельцев. Новый покупатель может его получить», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции выставило на продажу собак, которые принадлежат должникам и оказались в списках арестованного имущества. В том числе был выставлен на продажу питбультерьер Тора из Лимана. Собака покусала прохожих, владелец был оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил собаку конфисковать.

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