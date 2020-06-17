Алименты на ребенка: На какую сумму можно претендовать в 2020 году

Сейчас минимальный размер алиментов составляет от 445 грн или 555 грн в месяц в зависимости от возраста ребенка. Максимальный же – от 17 тыс. грн. Об этом в Facebook сообщает юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Дарья Субботина.

Она напомнила, что Семейным кодексом Украины предусмотрена обязанность родителей содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, то есть до 18 лет. Если же ребенок продолжает обучение и в связи с этим нуждается в материальной помощи, а родители имеют возможность оказать такую помощь, алименты могут выплачиваться и на совершеннолетнего ребенка до достижения им 23 лет.

Обычно назначаются такие средства по решению суда в доле от дохода матери или отца ребенка и (или) в твердой денежной сумме. Однако в последнее время можно встретить и случаи, когда алименты выплачиваются и без судебного решения – по договоренности родителей. Последний вариант дает возможность не оплачивать лишний раз судебные издержки.

Каким может быть размер алиментов. Согласно Семейному кодексу Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2020 году, в частности, этот минимум составит:

– на ребенка в возрасте до 6 лет:

889,5 грн до 30.06.2020;

929,5 грн с 01.07.2020 по 30.11.2020;

960,5 грн с 01.12.2020;

– на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

1109 грн до 30.06.2020;

1159 грн с 01.07.2020 по 30.11.2020;

1197,5 грн с 01.12.2020.

В свою очередь максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, в 2020-м соответствует 17+ тыс. грн.

«Вместе с тем надо помнить, что установленный судом или по договоренности между родителями размер алиментов может быть впоследствии уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных законодательством», – отметила Субботина.

Как получить алименты на ребенка. Как уже отмечалось выше, алименты на ребенка могут выплачиваться добровольно по договоренности родителей или взиматься принудительно по решению суда. В последнем случае один из родителей, с которым проживает ребенок, или сам ребенок по достижении им 18-летнего возраста (если продолжает обучение), обращается с заявлением в суд общей юрисдикции по месту зарегистрированного (если это подконтрольная территория) или фактического проживания (на основании справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица).

Вместе с заявлением при этом подаются должным образом заверенные копии:

паспорта и идентификационного кода истца (заявителя);

паспорта и идентификационного кода ответчика (должника);

свидетельства о браке (судебного решения о расторжении брака);

свидетельства о рождении ребенка;

документов, подтверждающих совместное проживание истца вместе с ребенком;

справок переселенцев на имя истца и ребенка (при наличии);

доказательств, подтверждающих наличие доходов у ответчика (при наличии).

Судебный сбор при этом не уплачивается.

После принятия судебного решения по делу и вступлением его в законную силу, необходимо в том же суде, который рассматривал дело, получить исполнительный лист. Для взыскания средств на ребенка нужно предоставить этот документ в территориальное подразделение исполнительной службы по месту жительства плательщика алиментов.