«Небоевые потери»: В Краматорске митинговали родители погибших военнослужащих (Видео)

В Краматорске под территориальным управлением Госбюро расследований провели акцию протеста родители военных, погибших в зоне проведения операции Объединенных сил. Участники акции требовали ускорить расследование смерти своих детей, которых признали «небоевыми» потерями.

С фотографией погибшей полтора года назад дочери Анны харьковчанка Валентина сегодня – под стенами Государственного бюро расследований в Краматорске. Приехала сюда, потому что не верит в ее самоубийство.

«Погибла 11 ноября 2018 года. Ее в полдесятого утра нашли повешенной в ее квартире, которую она снимала. Она должна была выйти на работу, ее нашли мертвой. Написали "суицид", что она повесилась. Но в это никто не верит», – говорит Валентина Анисимова, мать погибшей военнослужащей Анны Анисимовой.

Не верит в самоубийство сына-военнослужащего и Виктор Петрик из Черниговщины. Парень погиб 5 лет назад, в Волновахском районе, где базировалась бригада. Дело квалифицировали как самоубийство, якобы он застрелился из своего автомата.

«Мне рассказывали почти 4 года, что это 5,45 автомат (автомат Калашникова калибра 5,45 мм – ред.), он сам застрелился, хотя следственными экспериментами доказали, что он не мог это сделать», – рассказывает Виктор Петрик, отец погибшего военнослужащего Сергея Петрика.

По его словам, таких семей, у кого есть погибшие дети-военнослужащие, по Украине 3800 – было официально признано Министерством обороны. «На сегодняшний день там 5 или 6 всего производств, что действительно доказали, – все остальное покрыто мраком», – сокрушается Виктор Петрик.

В ГБР сказали, что к митингующим никто не вышел из-за карантинных ограничений, по которым тут приостановлен прием граждан. Журналисты подготовили и передали в ГБР информационный запрос относительно озвученных случаев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбас»