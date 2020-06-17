Правительство внесло изменения по выплате адресной ежемесячной помощи переселенцам

Кабмин принял решение не прекращать выплату помощи на оплату услуг ЖКХ переселенцам, которые не трудоустроились во время карантина. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Для усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц, которые не были трудоустроены в период карантина, установленного правительством в связи с распространением острой респираторной болезни СOVID-19, введен механизм не применять нормы о прекращении выплаты для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, при их нетрудоустройстве», – говорится в сообщении.

Постановление предусматривает предоставление нетрудоустроенным внутренне перемещенным лицам ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, в установленном ранее размере и в течение 1 месяца после отмены карантина.