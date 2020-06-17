Рекорд Украины: Художник из Славянска написал 190 картин в зоне ООС (Видео)

Картины художника из Славянска (Донецкая обл.) Сергея Сметанкина находятся в музеях и частных коллекциях в разных странах мира. Свои полотна он создает в мастерской, которую оборудовал дома.

«Эту мастерскую я делал под себя, под свое видение, под личностное понимание пространства. Включая и свалку, и бардак. И предметные инсталляции, которые для меся имеют значение», – говорит художник.

Здесь как картины, так и музыкальные инструменты, и иные предметы искусства. Есть коллекция ложек, старинные фигурки и посуда, охотничий трофей – медвежья шкура, и даже настоящие кандалы.

«Кандалы – это инсценировка того, что для меня значит живопись. Это мое рабство, моя зависимость. При всей свободе ты все равно скован, и уже этому процессу подчинен», – поясняет Сметанкин.

Сейчас мастер работает над картиной, которая недавно вернулась из Донецка. На ней изображен стадион «Олимпийский». «Это один из последних моих визитов именно на этот стадион. Это Донецк, улица Артема. Я хочу сейчас над этой картиной поработать. Первое, что я сделал – дорисовал украинский флаг», – рассказал он.

Живописью Сметанкин занимается 18 лет. Чаще всего художник пишет пейзажи.

«Все, что происходит вокруг – этого все есть источником творчества. Родные места, шахты нашего Донбасса, Славкурорт, Святогорск, друзья вокруг, смена настроения», – поясняет он.

В этом году художник стал рекордсменом Украины – он представил коллекцию из 190 работ, написанных в зоне проведения Операции объединенных сил. Выставка прошла в Киеве в помещении Национального союза художников.

На счету творца более полусотни персональных выставок в Украине и за рубежом. Но именно эту рекордную, под названием «Уява» («Воображение»), он хотел представить и зрителю Донетчины, а также в планах было провести конкурс художников «Просто небо». Но пришлось отложить из-за карантина.

«Выставки ради выставок уже не интересны. Людям хочется показывать что-то новое – как ты меняешься, как на тебя влияет время, окружающее. В чем опасность работы с интересной картиной – пока ты ее делаешь, мажешь, получаешь удовольствие, рождается еще два-три сюжета на основании этого. Потом это все перемешивается с работой на открытом воздухе. И в итоге рождаются такие выставки, которые я называю "уяви" – когда ты можешь продлить речку, расширить берега, вместо пятиэтажки поставить хлев с овечками… и все равно будешь прав. Все, что делает художник, – это всегда вранье. Но когда это ложится на холст, это становится правдой», – рассуждает Сметанкин.

Творческих планов у него много. Но одна из главных тем, которую Сметанкин хочет отобразить на полотне, – украинский Донецк.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»