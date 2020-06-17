Президент Зеленский поручил повысить зарплаты медикам второго звена с 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать возможности повышения заработных плат врачам и медперсоналу, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь, с 1 сентября этого года. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня, – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты», – заявил Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно предоставленным правительством расчетам, на повышение зарплат медиков готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

«Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 тыс. 87 грн. С надбавками средняя зарплата составляет около 7 тыс. грн. После повышения с сентября она будет примерно 10 тыс. 500 грн. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей», – отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышения средняя зарплата среднего медперсонала составит более 7 тыс. грн, а младшего – приблизится к 6 тыс. грн.