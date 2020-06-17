Вводят пошлины: В Украине подорожает дизтопливо и газ (Видео)

На украинских заправках вскоре могут увеличиться ценники на дизель и сжиженный газ. А чем дороже топливо – дороже хлеб, молоко и пр. Все из-за пошлин на импортное топливо, которые могут установить чиновники. Тогда, говорят эксперты, цены, которые и так не малые, вырастут буквально на все, передает телеканал «Украина».

Юрий Пирятинский – один из фермеров Киевской области. Поля здесь все примерно одинаковые – по 80-70 гектаров. Всего – 400 гектаров, на которых выращивают кукурузу, подсолнечник, рапс, ячмень и сою.

Часть урожая – на продажу. Остальные – на корм коровам, а молоко – также продают.

Юрий отмечает, что заработок агрария зависит от того, что вырастили. В работе многое зависит и от техники – тракторы и комбайны, которые ездят на дизеле. В сезон для обработки одного гектара поля с кукурузой нужно почти 40 литров горючего.

«За год мы используем около 80 тыс. литров дизтоплива. Покупаем по 20 грн за литр. Полтора миллиона гривен мы тратим только на горючее», – говорит Пирятинский.

Аграрии, промышленники, транспортники, автовладельцы – ежегодно украинцы сжигают до 7 миллионов тонн дизтоплива.

Причем, треть данного горючего на рынке – российского производства.

Если чиновники таки введут пошлину на ввозимое топливо, как требуют украинские нефтяные монополисты, то платить придется дороже.

Для импортного топлива в этом году просят почти 8,5% пошлины. И ставка налога должна расти из года в год. В 2024 году это будет уже почти более 25%.

С такими налогами поставки топлива из России остановятся. «Тот огромный объем топлива, который поставляется из России, теперь надо найти в другом месте. Спрос на остальные источники возрастет и конечно же это приведет к росту цен. Мы должны наоборот – пускать сюда как можно больше поставщиков, чтобы между ними была конкуренция» – считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Эксперты отмечают, что выгода от пошлины будет только украинским нефтяным монополистам. «Они просто смогут повысить цены на дизель и сжижений газ, который продают на украинском рынке. Они просто увеличат себе прибыль. Цены будут повышены для населения, для промышленности», – уверена президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

«Группа Приват, как владелец "Укртатнафты" – крупнейшего нашего нефтеперерабатывающего завода. И ее доход дополнительный составит порядка 260 млн грн в месяц», – подсчитал Сергей Куюн.

Прогнозируется, что в этом году из-за пошлин цены на сжиженный газ вырастут на 80 коп, а на дизтопливо – на гривну. Тогда предприятие фермера Пирятинского лишь за топливо заплатит на 80 тыс. грн в год больше. «Когда цена на дизельное топливо растет, себестоимость нашей продукции тоже растет. И хотим мы, не хотим, а реализовывать мы должны по дорогой цене. А кукуруза идет на корм скоту. Соответственно, будет дороже мясо, молоко и иные продукты», – говорит он.

Будет ли пошлина на дизтопливо и сжиженный газ – должно решить Минэкономразвития. Впрочем, эксперты говорят: топливный монополист давит на министерство. Поэтому по прогнозам, новые пошлины могут заработать уже в конце лета. Именно, когда фермеры будут собирать урожай.