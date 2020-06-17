В Пенсионном фонде пояснили, почему больше не выплачивается «карантинная тысяча» (Видео)

Из-за введения карантина правительство приняло решение о выплате ряду пенсионеров дополнительно по 1000 грн. Но сейчас в отделения Пенсионного фонда массово поступают жалобы от граждан, которые считали, что такая помощь будет ежемесячной или которые не получили данное пособие.

В Управлении Пенсионного фонда г. Северодонецка отмечают, что, во-первых, эта выплата была разовой, во-вторых, она причиталась не всем пенсионерам.

«В апреле была проведена выплата 1000 грн гражданам, у которых размер пенсий не превышает 5 тыс. грн. Очень много получаем вопросов и жалоб от граждан, потому что многие считают, что выплата должна осуществляться каждый месяц. Нет. Это одноразовая помощь, в апреле. Да, эту "тысячу" выплачивали и в мае, и в июне. Но это касалось тех граждан, которые "тысячу" не получили в апреле. Поэтому это не ежемесячная выплата, а одноразовая», – говорит замначальника УПФУ Елена Ветрова.

Также с июля запланирован рост прожиточного минимума. Это скажется на пенсиях отдельных категорий граждан. Пенсии им пересчитают автоматически, приходить в отделения ПФУ людям не нужно.

«1 июля повышается прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность. В соответствии с ним у нас устанавливается и минимальная пенсия. То есть с 1 июля Пенсионным фондом будет проведен автоматический перерасчет пенсий в связи с увеличением размера минимальной пенсии. Те, кто получает минимальную пенсию, увидят повышение. Также это коснется тех граждан, у которых в пенсии есть составляющие, основанные на размере минимальной пенсии – доплата за нормативный стаж, пенсии за личные заслуги и пр.», – пояснила Ветрова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»